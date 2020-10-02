Трамп начал соблюдать карантин

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал соблюдать карантин вместе со своей женой Меланьей, после того как сдал тест на коронавирус.

«Мы начинаем соблюдение карантина», — написал Трамп в своём Twitter.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Он отметил, что вместе с первой леди ожидает результатов теста.

Американский лидер также назвал ужасной новость о том, что его советница Хоуп Хикс заболела коронавирусом.

Президент добавил, что она очень много работала без малейших перерывов.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что его советница Хоуп Хикс заболела коронавирусом, и заявил, что сам сдал тест.