В Турции опровергли сообщения о претензиях к российским пилотам

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Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолёта-амфибии Бе-200, который принимал участие в тушении пожара в Анталье. Об этом сообщил член совета директоров компании — эксплуатанта самолётов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.
В Турции опровергли сообщения о претензиях к российским пилотам
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

Он отметил, что забор воды происходил из ближайшего удобного водоёма по всем правилам пожаротушения.

По его словам, лесной пожар произошёл рядом с домами, над которыми самолёт пролетал на безопасной высоте.

«То есть варианта два: или самолёты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — цитирует Моллаева РИА Новости.

Он подчеркнул, что маршрут определяется по согласованию с диспетчером, в состав экипажа входят российские и турецкие пилоты, а на борту находится представитель лесничества. 

Ранее газета Milliyet писала, что турецкие власти запросили информацию у экипажа Бе-200ЧС. Сообщалось, что после забора воды он пролетел близко к жилым зданиям в Ларе и вызвал беспокойство местных жителей.

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