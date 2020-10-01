В Турции опровергли сообщения о претензиях к российским пилотам

Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолёта-амфибии Бе-200, который принимал участие в тушении пожара в Анталье. Об этом сообщил член совета директоров компании — эксплуатанта самолётов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.

Он отметил, что забор воды происходил из ближайшего удобного водоёма по всем правилам пожаротушения.

По его словам, лесной пожар произошёл рядом с домами, над которыми самолёт пролетал на безопасной высоте.

«То есть варианта два: или самолёты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — цитирует Моллаева РИА Новости.

Он подчеркнул, что маршрут определяется по согласованию с диспетчером, в состав экипажа входят российские и турецкие пилоты, а на борту находится представитель лесничества.

Ранее газета Milliyet писала, что турецкие власти запросили информацию у экипажа Бе-200ЧС. Сообщалось, что после забора воды он пролетел близко к жилым зданиям в Ларе и вызвал беспокойство местных жителей.