В Турции опровергли сообщения о претензиях к российским пилотам
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- РИА Новости
Он отметил, что забор воды происходил из ближайшего удобного водоёма по всем правилам пожаротушения.
По его словам, лесной пожар произошёл рядом с домами, над которыми самолёт пролетал на безопасной высоте.
«То есть варианта два: или самолёты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — цитирует Моллаева РИА Новости.
Он подчеркнул, что маршрут определяется по согласованию с диспетчером, в состав экипажа входят российские и турецкие пилоты, а на борту находится представитель лесничества.
Ранее газета Milliyet писала, что турецкие власти запросили информацию у экипажа Бе-200ЧС. Сообщалось, что после забора воды он пролетел близко к жилым зданиям в Ларе и вызвал беспокойство местных жителей.