Асад оценил боевые возможности российской армии

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что российская армия отличается не только хорошим техническим оснащением, но и высоким профессионализмом военнослужащих.
Асад оценил боевые возможности российской армии
  • © REUTERS/SANA

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда».

«Вне всяких сомнений, российская армия очень хорошо оснащена технически. Это чётко проявилось во время войны. С другой стороны, это профессиональная армия в полном смысле этого слова, умеющая точно определить цели и пути их достижения. Хотел бы отметить, что те российские военные, с которыми мы напрямую взаимодействовали на всех уровнях, трудились без перерыва. Например, в разгар сражений пилоты совершали первые вылеты в три часа утра, ещё до восхода солнца, а заканчивали работать уже за полночь. У них не было времени на отдых. Конечно, нельзя не вспомнить и о том, что российская армия понесла потери в Сирии», — отметил Асад.

По словам сирийского лидера, Министерство обороны России вызывает к себе большое доверие.

«Что касается Министерства обороны, то это своего рода зонтик, под прикрытием которого проходят действия на земле, имеющие как военный, так и политический характер. Это ведомство вызывает к себе большое доверие, без которого было бы сложно совместными усилиями наших армий выполнять стоящие перед ними военные задачи. Основой этого доверия является высокий уровень транспарентности и честности. Это касается всех имеющихся договорённостей, всего, что было достигнуто за прошедшие пять лет. Так вкратце можно описать впечатление, которое за это время сложилось у многих сирийских военных, сотрудничавших с российскими коллегами», — подчеркнул Асад.

Ранее генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков прокомментировал роль военных баз в сирийских Хмеймиме и Тартусе.

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