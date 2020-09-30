В Испании задержали двоих россиян по связанному с наркотиками делу

Испания проинформировала МВД России о задержании двоих россиян по делу, связанному с наркотиками, сообщило российское посольство в Мадриде.

«Посольство в курсе ситуации с задержанием испанскими компетентными органами группы лиц, среди которых двое россиян, по делу, связанному с наркотиками. Официальный представитель МВД России получил соответствующее уведомление на этот счёт», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дипмиссия держит вопрос на контроле и проясняет необходимые детали.

Ранее испанские правоохранительные органы сообщили о проведении крупной операции по пресечению поставок наркотиков в Европу по морю. Сообщалось об изъятии 35 тонн гашиша.

Как указали в полиции, в группировку входили граждане Болгарии и России.