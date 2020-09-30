Генсек ООН предложил человечеству не воевать с природой

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество находится в состоянии войны с природой, которая поставила под угрозу многие виды животных.
Генсек ООН предложил человечеству не воевать с природой
  • Reuters

«Человечество находится в состоянии войны с природой. Мы должны перестроить наши отношения с ней», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что 60% коралловых рифов находятся под угрозой разрушения, популяция диких животных стремительно сокращается из-за деятельности людей.

«Около 1 млн видов находятся под угрозой исчезновения», — отметил Гутерреш.

Ранее Гутерреш заявил, что мир достиг «ужасающей вехи», после того как число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн.

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