Генсек ООН предложил человечеству не воевать с природой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество находится в состоянии войны с природой, которая поставила под угрозу многие виды животных.

«Человечество находится в состоянии войны с природой. Мы должны перестроить наши отношения с ней», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что 60% коралловых рифов находятся под угрозой разрушения, популяция диких животных стремительно сокращается из-за деятельности людей.

«Около 1 млн видов находятся под угрозой исчезновения», — отметил Гутерреш.

Ранее Гутерреш заявил, что мир достиг «ужасающей вехи», после того как число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн.