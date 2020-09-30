Пушков прокомментировал заявление латвийского политика о русском языке

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью журналу «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление латвийского политика Атиса Леиньша о русском языке.
Пушков прокомментировал заявление латвийского политика о русском языке
  • РИА Новости

«Да, действительно, Латвия — не губерния России. Но есть какая-то провинциальность, на мой взгляд, в том, чтобы отрицать значение одного из ведущих языков современного мира в Латвии. Во-первых, потому что 80% Риги говорит по-русски, и это всем известно. Во-вторых, я бы всё же на месте латвийских депутатов ценил бы, что есть возможность естественного сохранения русского языка», — сказал Пушков.

Как писал портал Life.ru, депутат сейма Латвии Атис Леиньш раскритиковал свою коллегу Антонину Ненашеву за использование русского языка и признание его существенной роли в Прибалтике.

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