В американском Луисвилле отменён комендантский час
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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства города.
«Комендантский час выполнил свое предназначение — помог обеспечить, чтобы большинство людей было дома в безопасности к 9 вечера», — заявил Фишер.
Он отметил, что к сожалению полностью насилия избежать не удалось, двое полицейских получили ранения.
По его словам, комендантский час помог успокоению ситуации в городе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки в Миннеаполисе выглядели как Берлин времён Второй мировой войны.