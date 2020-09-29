В американском Луисвилле отменён комендантский час

Мэр американского города Луисвилл Грэг Фишер сообщил, что принял решение об отмене комендантского часа после спада протестов.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства города.

«Комендантский час выполнил свое предназначение — помог обеспечить, чтобы большинство людей было дома в безопасности к 9 вечера», — заявил Фишер.

Он отметил, что к сожалению полностью насилия избежать не удалось, двое полицейских получили ранения.

По его словам, комендантский час помог успокоению ситуации в городе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки в Миннеаполисе выглядели как Берлин времён Второй мировой войны.