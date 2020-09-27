Во Франции за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 11 123 — до 538 569.

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Отмечается, что за всё время скончались 31 727 пациентов с коронавирусом.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.