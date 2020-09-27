Макрон сообщил о планах проведения новой конференции по Ливану
- Reuters
«До конца октября, как я уже и обещал в сентябре, Франция совместно с ООН и всеми своими иностранными партнёрами проведёт новую конференцию по Ливану», — цитирует ТАСС Макрона.
Президент Франции сообщил, что «она станет продолжением первой конференции, состоявшейся 9 августа, и будет направлена на мобилизацию и расширение международной помощи Бейруту и всему ливанскому народу».
9 августа Макрон открыл видеоконференцию доноров по координации помощи Ливану в связи со взрывом в Бейруте.
Во время выступления перед мировыми лидерами Макрон отмечал, что важно поддержать население Ливана.