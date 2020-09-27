Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле Афона

Несколько землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 5,3, произошло недалеко рядом с горой Афон у побережья Греции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическую лабораторию Афинского университета.

Первый подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в 22:39 по местному времени в субботу. Ночью, в 01:50, произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Очаг находился в море на глубине 16 км, в 33 км от административного центра Афона Кариеса. Затем последовала серия афтершоков, самый сильный был магнитудой 3,9.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии.