Десять человек задержаны в ходе протестов против ограничений в Лондоне
- Reuters
По данным полиции, протестующие направились в сторону Гайд-парка.
«К сожалению, четверо наших офицеров получили ранения, двоим потребовалась госпитализация», — говорится в сообщении в Twitter.
В полиции ещё раз призвали протестующих разойтись.
Ранее сообщалось, что несколько полицейских пострадали в столкновениях с протестующими на Трафальгарской площади.
По информации СМИ, в ходе столкновений также были ранены трое участников протестной акции.