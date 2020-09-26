Десять человек задержаны в ходе протестов против ограничений в Лондоне

Десять человек задержаны в ходе протестной акции против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, на Трафальгарской площади в Лондоне. Об этом сообщает полиция британской столицы.

Reuters

По данным полиции, протестующие направились в сторону Гайд-парка. «К сожалению, четверо наших офицеров получили ранения, двоим потребовалась госпитализация», — говорится в сообщении в Twitter. В полиции ещё раз призвали протестующих разойтись. Ранее сообщалось, что несколько полицейских пострадали в столкновениях с протестующими на Трафальгарской площади. По информации СМИ, в ходе столкновений также были ранены трое участников протестной акции.