Десять человек задержаны в ходе протестов против ограничений в Лондоне

Короткая ссылка
Десять человек задержаны в ходе протестной акции против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, на Трафальгарской площади в Лондоне. Об этом сообщает полиция британской столицы.
Десять человек задержаны в ходе протестов против ограничений в Лондоне
  • Reuters

По данным полиции, протестующие направились в сторону Гайд-парка.

«К сожалению, четверо наших офицеров получили ранения, двоим потребовалась госпитализация», — говорится в сообщении в Twitter.

В полиции ещё раз призвали протестующих разойтись.

Ранее сообщалось, что несколько полицейских пострадали в столкновениях с протестующими на Трафальгарской площади.

По информации СМИ, в ходе столкновений также были ранены трое участников протестной акции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить