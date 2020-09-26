В Польше число случаев коронавируса достигло 85 980

В Польше число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 85 980. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на польский Минздрав.

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Отмечается, что за сутки выявили 1584 случая COVID-19. Всего в стране скончались 2424 человека с коронавирусом. Общее число вылечившихся достигло 67 326. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.