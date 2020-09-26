В Польше число случаев коронавируса достигло 85 980
В Польше число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 85 980. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на польский Минздрав.
- © Ddp Images/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Отмечается, что за сутки выявили 1584 случая COVID-19.
Всего в стране скончались 2424 человека с коронавирусом.
Общее число вылечившихся достигло 67 326.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен