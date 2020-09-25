Минобороны Сербии сообщило о гибели пилотов упавшего МиГ-21

Пилоты самолёта МиГ-21, потерпевшего крушение рядом с сербским городом Мали-Зворник, погибли. Об этом сообщили в Минобороны Сербии.

«Два пилота Военной авиации и ПВО Армии Сербии погибли сегодня около 09:10 в результате падения самолёта МиГ-21 в районе села Брасина, выполняя лётное задание», — говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве заявили, что глава сербского Минобороны Александр Вулин, а также представители высшего военного руководства посетили место ЧП.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл в районе села Брасина под городом Мали-Зворник.

На место происшествия были направлены ​​бригада поисково-спасательной службы ВВС и представители правоохранительных органов.