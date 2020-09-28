В Пекине откроется клуб документального кино RT

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В Пекине во вторник, 29 сентября, откроется клуб документального кино RT, созданный Российским культурным центром в Пекине и телеканалом RTД.
В Пекине откроется клуб документального кино RT
  • © RTД на Русском / YouTube

В рамках мероприятия гостям покажут фильм Натальи Кадыровой «Вне зоны действия сети».

Картина рассказывает о первой плавательной практике российских курсантов на легендарном барке «Крузенштерн».

В походе из Калининграда на север Европы и обратно молодых людей ожидали испытания, для многих участников эта экспедиция, по их словам, стала решающей в судьбе.

Помимо этого, в рамках первой встречи клуба пройдёт мастер-класс по созданию документальных фильмов, на котором режиссёр расскажет о работе над картинами и даст профессиональные советы начинающим.

Премьера документального фильма «Вне зоны действия сети» состоялась на канале RTД в ноябре 2018 года.  

Подробнее — в материале RT.

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