В Пекине откроется клуб документального кино RT
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В рамках мероприятия гостям покажут фильм Натальи Кадыровой «Вне зоны действия сети».
Картина рассказывает о первой плавательной практике российских курсантов на легендарном барке «Крузенштерн».
В походе из Калининграда на север Европы и обратно молодых людей ожидали испытания, для многих участников эта экспедиция, по их словам, стала решающей в судьбе.
Помимо этого, в рамках первой встречи клуба пройдёт мастер-класс по созданию документальных фильмов, на котором режиссёр расскажет о работе над картинами и даст профессиональные советы начинающим.
Премьера документального фильма «Вне зоны действия сети» состоялась на канале RTД в ноябре 2018 года.
Подробнее — в материале RT.