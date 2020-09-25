В Болгарии зафиксирован суточный антирекорд по случаям коронавируса

В Болгарии зафиксирован самый большой суточный прирост случаев коронавирусной инфекции за последние два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

За последние сутки в Болгарии выявили 290 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших возросло до 19 573.

За 24 часа скончались шесть пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло 785.

С начала пандемии выздоровели 14 013 человек.

Ранее вирусолог главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.