В Болгарии зафиксирован суточный антирекорд по случаям коронавируса
- Reuters
За последние сутки в Болгарии выявили 290 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших возросло до 19 573.
За 24 часа скончались шесть пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло 785.
С начала пандемии выздоровели 14 013 человек.
Ранее вирусолог главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.