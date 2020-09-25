Во Франции допускают повторный карантин при росте случаев коронавируса

Во Франции возможно введение повторного карантина в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, заявил газете Figaro премьер-министр страны Жан Кастекс.

«Если мы не будем ничего делать, ситуация может оказаться такой же как в марте. Дальнейшее ухудшение ситуации может означать повторный карантин», — предупредил он.

По словам министра, в различных регионах Франции ситуация отличается. При этом наибольшие опасения вызывает эпидемическая обстановка в Марселе и других крупных городах.

«Официальные лица Марселя говорят, что у нас наблюдается спад уже третий день. На самом деле, самые важные критерии — это люди, которые попадают в реанимацию. И эта цифра растёт», — отметил Кастекс.

Он подчеркнул, что если не будут приняты должные меры, к 13 октября реанимационные мощности будут достигнуты, и тогда в начале ноября может сложиться тяжёлая ситуация.

Во Франции за сутки выявили 16 тыс. случаев коронавируса, что является антирекордом для страны.