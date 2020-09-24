В Марокко число инфицированных коронавирусом превысило 110 тысяч

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За сутки в Марокко выявлено 2356 случаев заболевания коронавирусом, общее число больных достигло 110 099.
В Марокко число инфицированных коронавирусом превысило 110 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

С 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай инфицирования, из-за коронавируса умерли 1956 человек, выздоровели 90 186 пациентов. Тесты на вирус у 2 371 052 человек дали отрицательный результат.

За последние 24 часа в Марокко вылечились 1942 человека, умерли 38 пациентов.

Ранее власти Марокко объявили о продлении режима санитарного чрезвычайного положения на месяц на фоне роста числа заболеваний COVID-19.

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