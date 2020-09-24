Зариф осудил решение ОАЭ и Бахрейна установить отношения с Израилем

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф назвал «ударом кинжалом в спину палестинского народа» решение Бахрейна и ОАЭ по нормализации отношений с Израилем.

В беседе с РИА Новости министр отметил, что контакты между этими странами и Израилем уже имелись в течение 15—20 лет.

«Произошедшее в Белом доме не является значительным событием, это лишь шанс раскрыть отношения, которые существуют уже 15—20 лет между арабскими странами южного берега Персидского залива и сионистским режимом. Эти отношения указывают на то, что лозунги этих стран о поддержке палестинского вопроса и палестинцев — ненастоящие, на самом деле это удар кинжалом в спину палестинского народа», — заявил Зариф.

По его словам, такие отношения, безусловно, навредят безопасности Ближнего Востока и стимулируют «сионистский режим на подавление амбиций и прав палестинцев».

«Поэтому мы выступили против этих отношений и считаем, что они достигнуты за счёт региона и его народов», — сказал Зариф.

Ранее Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения с Израилем о нормализации отношений, церемония состоялась в Вашингтоне.

Подписи под документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид аль-Нахайян.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ещё пять арабских стран рассматривают возможность нормализации отношений с Израилем.