В ЕС рассказали об обострившейся ситуации с коронавирусом в Европе

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Комиссар Евросоюза по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в некоторых странах ЕС хуже, чем во время пика эпидемии в марте.
В ЕС рассказали об обострившейся ситуации с коронавирусом в Европе
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

«Новая оценка риска сегодня чётко показывает нам, что мы не можем снизить нашу бдительность, поскольку в некоторых государствах-членах наблюдается большее количество случаев, чем во время пика в марте. Совершенно очевидно, что этот кризис не остался позади. Мы находимся в решающем моменте, и каждый должен действовать решительно и использовать те инструменты, которые мы имеем», — говорится в заявлении Кириакидес.

Она отметила, что все страны ЕС должны быть готовы начать меры контроля немедленно и в нужное время, при первых же признаках потенциальных новых вспышек.

Ранее сообщалось, что саммит ЕС перенесли из-за ушедшего на карантин главы Евросовета.

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