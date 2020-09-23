Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за угрозы взрыва

Посетители и сотрудники Эйфелевой башни временно эвакуированы после звонка неизвестного, угрожавшего взорвать её.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).

«Сегодня утром была объявлена эвакуация после анонимного звонка в полицию. Это произошло совсем недавно. Сейчас на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они проводят необходимые проверки», — заявили в организации.

Отмечается, что территория вокруг монумента оцеплена полицией. Охрану периметра обеспечивают вооружённые сотрудники правоохранительных органов.

В мае 2019 года мужчина забрался на Эйфелеву башню в Париже, провёл там несколько часов, а потом сдался сотрудникам экстренных служб французской столицы.