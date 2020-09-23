Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за угрозы взрыва

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Посетители и сотрудники Эйфелевой башни временно эвакуированы после звонка неизвестного, угрожавшего взорвать её.
Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за угрозы взрыва
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).

«Сегодня утром была объявлена эвакуация после анонимного звонка в полицию. Это произошло совсем недавно. Сейчас на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они проводят необходимые проверки», — заявили в организации.

Отмечается, что территория вокруг монумента оцеплена полицией. Охрану периметра обеспечивают вооружённые сотрудники правоохранительных органов.

В мае 2019 года мужчина забрался на Эйфелеву башню в Париже, провёл там несколько часов, а потом сдался сотрудникам экстренных служб французской столицы.

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