Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за угрозы взрыва
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).
«Сегодня утром была объявлена эвакуация после анонимного звонка в полицию. Это произошло совсем недавно. Сейчас на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они проводят необходимые проверки», — заявили в организации.
Отмечается, что территория вокруг монумента оцеплена полицией. Охрану периметра обеспечивают вооружённые сотрудники правоохранительных органов.
В мае 2019 года мужчина забрался на Эйфелеву башню в Париже, провёл там несколько часов, а потом сдался сотрудникам экстренных служб французской столицы.