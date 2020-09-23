Корабль Балтийского флота столкнулся с рефрижераторным судном

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При прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов ICE Rose с малым противолодочным кораблём Балтийского флота «Казанец».
Корабль Балтийского флота столкнулся с рефрижераторным судном
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Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Утром 23 сентября 2020 года при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов ICE Rose с малым противолодочным кораблём Балтийского флота «Казанец», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что корпус «Казанца» получил пробоину выше ватерлинии и в настоящий момент своим ходом направляется в пункт базирования в городе Балтийске.

Комиссия Балтийского флота выясняет все причины происшествия.

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