Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,4 млн
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter организации.
«В Африке подтверждено свыше 1,4 млн случаев коронавируса», — говорится в заявлении.
Over 1.4 million confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 1.1 million recoveries & 33,000 deaths cumulatively.— WHO African Region (@WHOAFRO) September 21, 2020
View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/DOunnpRbQI
При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 33 тыс. человек, свыше 1,1 млн выздоровели.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.