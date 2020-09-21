Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии превысило 765 тысяч

В Колумбии за сутки выявили 6678 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 возросло до 765 076.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в стране от коронавируса выздоровели 5,5 тыс. человек, общее число выздоровевших превысило 633 тыс.

Отмечается, что в Колумбии скончались более 24,2 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 7927 и достигло 758 398.