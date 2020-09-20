Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Турции. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- © Flickr / Matt Katzenberger
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 41,3 км к северу от города Аксарай.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 около греческого острова Крит.
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