Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Турции. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

© Flickr / Matt Katzenberger

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 41,3 км к северу от города Аксарай. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 около греческого острова Крит.