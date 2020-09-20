Во Франции за сутки выявили более 10,5 тысячи случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 10 569 — до 453 763.
- Reuters
Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Отмечается, что за всё время скончались 31 585 пациентов с коронавирусом.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube