Во Франции за сутки выявили более 10,5 тысячи случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 10 569 — до 453 763.

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Отмечается, что за всё время скончались 31 585 пациентов с коронавирусом.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.