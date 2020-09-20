На севшем на мель в Финляндии пароме находились 11 россиян

Пресс-атташе посольства России Марина Шкуренко сообщила, что на севшем на мель пароме Amorella в Финляндии находились 11 граждан России.

«На борту находились 11 российских граждан, никто из них не пострадал», — цитирует РИА Новости Шкуренко.

Она сообщила, что «консульство России на Аландских островах и посольство России в Финляндии оказали им содействие и держат ситуацию под контролем».

Она добавила, что «все россияне размещены в отеле в городе Мариехамн».

Ранее сообщалось, что паром Amorella компании Viking Line с пассажировместимостью 2400 человек сел на мель у Аландских островов.