Минторг США отложил вступление в силу запрета на скачивание TikTok

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Минторг США на неделю отложил вступление в силу запрета на скачивание приложения TikTok на территории страны, который должен был наступить 20 сентября.
Минторг США отложил вступление в силу запрета на скачивание TikTok
  • © REUTERS/Florence Lo/Illustration

«В свете недавнего позитивного развития событий министр торговли США Уилбур Росс отложит вступление в силу запрета до 23:59 27 сентября», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил приобретение американского сегмента приложения TikTok корпорацией Oracle. 

Также сообщалось, что власти США начнут ограничивать работу приложения TikTok в стране с 12 ноября, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента соцсети.

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