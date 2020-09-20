Минторг США отложил вступление в силу запрета на скачивание TikTok
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«В свете недавнего позитивного развития событий министр торговли США Уилбур Росс отложит вступление в силу запрета до 23:59 27 сентября», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил приобретение американского сегмента приложения TikTok корпорацией Oracle.
Также сообщалось, что власти США начнут ограничивать работу приложения TikTok в стране с 12 ноября, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента соцсети.