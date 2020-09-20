Более 30 человек задержано на митинге COVID-диссидентов в Лондоне

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Более 30 человек были задержаны в ходе митинга COVID-диссидентов в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Скотланд-Ярда.
Более 30 человек задержано на митинге COVID-диссидентов в Лондоне
  • globallookpress.com
  • © Mark Thomas

«Всего было произведено 32 задержания за различные правонарушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной задержаний были хулиганство с насилием, нарушение общественного порядка, нападение на сотрудника спасательных служб.

Уточняется, что двое полицейских получили незначительные травмы.

2 сентября лондонская полиция задержала 90 активистов экологического движения Extinction Rebellion, принимавших участие в протестной акции на Парламентской площади.

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