Более 30 человек задержано на митинге COVID-диссидентов в Лондоне

Более 30 человек были задержаны в ходе митинга COVID-диссидентов в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Скотланд-Ярда.

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«Всего было произведено 32 задержания за различные правонарушения», — говорится в сообщении. Отмечается, что причиной задержаний были хулиганство с насилием, нарушение общественного порядка, нападение на сотрудника спасательных служб. Уточняется, что двое полицейских получили незначительные травмы. 2 сентября лондонская полиция задержала 90 активистов экологического движения Extinction Rebellion, принимавших участие в протестной акции на Парламентской площади.