Канада прекратила переговоры о свободной торговле с КНР
- Reuters
«Я не увижу условий, чтобы продолжать эти обсуждения в настоящее время», — заявил Шампань в интервью газете Globe and Mail.
По его словам, Китай в 2020 году сильно изменился со времён 2016 года.
Он отметил, что все инициативы того времени должны быть пересмотрены.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.