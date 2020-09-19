Канада прекратила переговоры о свободной торговле с КНР

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Канада прекратила переговоры о свободной торговле с Китаем, сообщил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.
Канада прекратила переговоры о свободной торговле с КНР
  • Reuters

«Я не увижу условий, чтобы продолжать эти обсуждения в настоящее время», — заявил Шампань в интервью газете Globe and Mail.

По его словам, Китай в 2020 году сильно изменился со времён 2016 года.

Он отметил, что все инициативы того времени должны быть пересмотрены.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.

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