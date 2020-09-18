У министра туризма Бразилии выявили коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщает G1 со ссылкой на пресс-службу правительства южноамериканской страны.
Отмечается, что диагноз был поставлен на основе результатов теста. Министр переносит заболевание бессимптомно.
«Он продолжит работать из дома с соблюдением всех мер предосторожности, рекомендуемых Министерством здравоохранения», — указали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 4 455 386.