У министра туризма Бразилии выявили коронавирус

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У министра туризма Бразилии Марселу Энрике Тейшейра Диаса, также известного как Марсело Альваро Антониу, выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
У министра туризма Бразилии выявили коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает G1 со ссылкой на пресс-службу правительства южноамериканской страны.

Отмечается, что диагноз был поставлен на основе результатов теста. Министр переносит заболевание бессимптомно.

«Он продолжит работать из дома с соблюдением всех мер предосторожности, рекомендуемых Министерством здравоохранения», — указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 4 455 386.

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