В Колумбии число выявленных случаев коронавируса превысило 743 тысячи

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 743 945.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии 5379 человек выздоровели, выявлено 7568 новых случаев инфицирования, а также зафиксировано 187 летальных исходов.

Отмечается, что всего в стране 615 457 человек выздоровели, 23 665 пациентов с COVID-19 скончались.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.