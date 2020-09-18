В Коста-Рике число выявленных случаев коронавируса превысило 60 тысяч

В Коста-Рике число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 60 818.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«По состоянию на 17 сентября в стране зарегистрировано 1 302 новых случая COVID-19... в общей сложности 60 818 подтвержденных случаев», — сообщили в ведомстве.

Ранее вирусолог главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.