В Коста-Рике число выявленных случаев коронавируса превысило 60 тысяч

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В Коста-Рике число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 60 818.
В Коста-Рике число выявленных случаев коронавируса превысило 60 тысяч
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«По состоянию на 17 сентября в стране зарегистрировано 1 302 новых случая COVID-19... в общей сложности 60 818 подтвержденных случаев», — сообщили в ведомстве.

Ранее вирусолог главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.

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