Госдеп: соперничество США с Китаем не приведёт к крупному конфликту

В Госдепартаменте Соединённых Штатов заявили, что соперничество США с Китаем не приведёт к масштабному конфликту двух стран, Вашингтон готов работать с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл.

«Наше соперничество с Китайской Народной Республикой не приведёт к конфликту. На самом деле за счёт конкуренции мы восстанавливаем баланс и стабильность в сферах, где США ранее позволяли Пекину нагнетать дисбаланс в ущерб всем остальным», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, Вашингтон также будет искать сотрудничества с Пекином в тех сферах, где совпадают интересы двух стран.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.