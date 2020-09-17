Госдеп: соперничество США с Китаем не приведёт к крупному конфликту
- AFP
Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл.
«Наше соперничество с Китайской Народной Республикой не приведёт к конфликту. На самом деле за счёт конкуренции мы восстанавливаем баланс и стабильность в сферах, где США ранее позволяли Пекину нагнетать дисбаланс в ущерб всем остальным», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, Вашингтон также будет искать сотрудничества с Пекином в тех сферах, где совпадают интересы двух стран.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.