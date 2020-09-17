Суд ЕС отклонил апелляцию «Роснефти» на санкции
- РИА Новости
«Европейский суд юстиции отклонил в полном объёме апелляционный иск на решение суда от 13 сентября 2018 года», — приводит ТАСС текст решения.
В 2018 году суд Евросоюза отклонил иск «Роснефти» и ряда других компаний к Совету ЕС.
Теперь он оставил в силе своё предыдущее решение, согласно которому для введения санкционных мер были представлены «достаточно обоснованные причины».
Рассмотрение апелляции продолжалось почти два года.
В июле 2014 года ЕС ввёл секторальные экономические санкции в отношении России в связи с присоединением Крыма и событиями на юго-востоке Украины.
Ограничительные меры затронули предприятия оборонного, энергетического и финансового секторов.