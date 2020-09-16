Богданов прокомментировал соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израилем
- Reuters
«Если это ведёт к всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке и урегулированию всех проблем, в том числе к решению палестинской проблемы, то, конечно, это хорошо», — цитирует РИА Новости Богданова.
Он отметил, что о соглашении можно будет судить по тому, «как дальше дела пойдут».
«Потому что это вопрос суверенного решения, с одной стороны. С другой стороны — чтобы это не было во вред разрешению палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе», — пояснил дипломат.
Ранее Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения с Израилем о нормализации отношений. Подписи под документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид аль-Нахайян.