Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов прокомментировал соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израилем.

«Если это ведёт к всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке и урегулированию всех проблем, в том числе к решению палестинской проблемы, то, конечно, это хорошо», — цитирует РИА Новости Богданова.

Он отметил, что о соглашении можно будет судить по тому, «как дальше дела пойдут».

«Потому что это вопрос суверенного решения, с одной стороны. С другой стороны — чтобы это не было во вред разрешению палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе», — пояснил дипломат.

Ранее Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения с Израилем о нормализации отношений. Подписи под документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид аль-Нахайян.