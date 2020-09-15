Вертолёт международной коалиции совершил аварийную посадку в Сирии

Вертолёт международной коалиции во главе с США совершил аварийную посадку в Сирии, сообщил официальный представитель операции «Непоколебимая решимость» полковник Уэйн Маротто.

«Вертолёт коалиции совершил аварийную посадку приблизительно в 09:30 15 сентября на севере Сирии. Инцидент произошёл не из-за враждебных действий, вертолёт благополучно приземлился. Службы экстренной помощи отреагировали на инцидент, пострадавших нет, экипаж обнаружен», — написал он в Twitter.

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщило о крушении американского вертолёта в провинции Аль-Хасака на северо-востоке страны.

Как уточнялось, место происшествия окружили американские бронетранспортёры.