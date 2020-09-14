Турция осудила меморандум США и Кипра

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Турция выступила с осуждением меморандума между США и Кипром о создании тренировочного центра на острове.
Турция осудила меморандум США и Кипра
  • Reuters
  • © Petros Karadjias

«Подписанный США и Кипром меморандум не будет служить миру и стабильности в Восточном Средиземноморье, а также навредит решению кипрского вопроса», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

По его словам, недавние шаги США усиливают напряжённость в Восточном Средиземноморье.

Он отметил, что Помпео в ходе визита на Кипр не стал встречаться с представителями турецкой общины острова.

Ранее США и Республика Кипр подписали меморандум о взаимопонимании для продолжения сотрудничества в сфере обороны.

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