Турция осудила меморандум США и Кипра

Турция выступила с осуждением меморандума между США и Кипром о создании тренировочного центра на острове.

«Подписанный США и Кипром меморандум не будет служить миру и стабильности в Восточном Средиземноморье, а также навредит решению кипрского вопроса», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

По его словам, недавние шаги США усиливают напряжённость в Восточном Средиземноморье.

Он отметил, что Помпео в ходе визита на Кипр не стал встречаться с представителями турецкой общины острова.

Ранее США и Республика Кипр подписали меморандум о взаимопонимании для продолжения сотрудничества в сфере обороны.