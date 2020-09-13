ОАЭ и США подписали соглашение о консульских привилегиях

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ОАЭ и США подписали расширенное соглашение о консульских привилегиях, говорится в сообщении на сайте Госдепа.
ОАЭ и США подписали соглашение о консульских привилегиях
  • Pixabay

«Это соглашение укрепит возможности консульского персонала защищать интересы граждан и продвигать национальные интересы», — указано в тексте.

Отмечается, что соглашение свидетельствует о значении безопасности консульских команд для США и ОАЭ.

Также сообщается, что ОАЭ остаётся важным стратегическим партнёром США.

Ранее сообщалось, что Бахрейн намерен присоединиться к соглашению ОАЭ и Израиля о нормализации отношений между странами.

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