ОАЭ и США подписали соглашение о консульских привилегиях
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«Это соглашение укрепит возможности консульского персонала защищать интересы граждан и продвигать национальные интересы», — указано в тексте.
Отмечается, что соглашение свидетельствует о значении безопасности консульских команд для США и ОАЭ.
Также сообщается, что ОАЭ остаётся важным стратегическим партнёром США.
Ранее сообщалось, что Бахрейн намерен присоединиться к соглашению ОАЭ и Израиля о нормализации отношений между странами.