Военный США погиб при патрулировании в Кувейте

Один американский военный погиб, ещё двое получили ранения во время патрулирования в районе базы Военно-воздушных сил США в Кувейте.

Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВВС США.

«Один служащий ВВС погиб и два служащих ВВС получили ранения во время небоевого происшествия с участием одной единицы техники во время патрулирования периметра базы ВВС «Али аль-Салем» в Кувейте», — цитирует заявление РИА Новости.

Пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет. Выясняются причины произошедшего.

В июле в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде погиб один человек.