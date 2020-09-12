Военный США погиб при патрулировании в Кувейте
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Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВВС США.
«Один служащий ВВС погиб и два служащих ВВС получили ранения во время небоевого происшествия с участием одной единицы техники во время патрулирования периметра базы ВВС «Али аль-Салем» в Кувейте», — цитирует заявление РИА Новости.
Пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет. Выясняются причины произошедшего.
В июле в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде погиб один человек.