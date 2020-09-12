В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 702 088

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 702 088.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии 13 215 человека выздоровели, выявлено 7424 новых случая, а также зафиксировано 243 летальных исхода.

Отмечается, что всего в стране 582 694 человека выздоровели, 22 518 пациентов с COVID-19 скончались.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.