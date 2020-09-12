Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.
Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе
  • © REUTERS/Omar Sanadiki

«Зафиксировано четыре обстрела населённых пунктов Эрназ, Мизназ, Бала в провинции Алеппо и Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Гринкевича.

Он сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Каракозак.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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