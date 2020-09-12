За сутки в Турции выявили 1671 новый случай коронавируса
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Общее число выявленных случаев достигло 288 126.
Отмечается, что за сутки скончались 56 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умер 6951 человек.
Число вылечившихся достигло 256 524.
Ранее МВД Турции объявило, что в общественных местах страны теперь стало обязательным ношение масок.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.