За сутки в Турции выявили 1671 новый случай коронавируса

В Турции за сутки выявили 1671 новый случай заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Общее число выявленных случаев достигло 288 126.

Отмечается, что за сутки скончались 56 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умер 6951 человек.

Число вылечившихся достигло 256 524.

Ранее МВД Турции объявило, что в общественных местах страны теперь стало обязательным ношение масок.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.