Три человека пострадали в результате взрыва у гостиницы в Китае

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Три человека пострадали в результате взрыва у гостиницы в районе Доумэнь китайского города Чхухай (провинция Гуандун), сообщает Sichuan Daily со ссылкой на местные власти.
Три человека пострадали в результате взрыва у гостиницы в Китае
  • Reuters

По данным районных властей, около отеля Tenghu произошёл взрыв газа, в результате чего был нанесён ущерб близлежащим магазинам и жилым домам.

У двоих человек — лёгкие травмы, один пострадавший получил ожоги.

В настоящее время возгорание потушено. Начато расследование причин происшедшего.

Консул российского генконсульства в Гуанчжоу Александр Капишников сообщил, что россиян среди пострадавших нет.

«По данным китайской стороны, среди пострадавших граждан России нет, генконсульство находится на связи с компетентными органами Китая», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у гостиницы в китайском городе Чхухай произошёл взрыв.

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