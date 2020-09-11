Власти Иордании назвали возможную причину взрыва на военном складе
- Reuters
«Предварительные расследования показывают, что взрыв произошёл в результате короткого замыкания на складах, которые расположены в изолированной и нежилой зоне и за которыми ведётся прямое видеонаблюдение», — цитирует его Sky News Arabia.
В то же время министр здравоохранения Иордании Саад Джабер заявил, что пострадавших в результате взрыва к настоящему моменту нет.
Ранее СМИ передавали, что в результате взрыва на складе боеприпасов в Иордании погибли два человека, ещё трое получили ранения.