Facebook могут запретить отправлять в США данные о пользователях из ЕС

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Американскую соцсеть Facebook могут заставить прекратить отправлять данные о европейских пользователях в Соединённые Штаты.
Facebook могут запретить отправлять в США данные о пользователях из ЕС
  • Reuters

Как пишет Associated Press, ирландская Комиссия по защите данных начала проверку того, как Facebook перенаправляет данные о пользователях из Европейского союза в США.

В сообщении агентства отмечается, что в результате расследования компанию, у которой есть центры обработки данных по всему миру, могут обязать провести дорогостоящую «реконструкцию» своей деятельности, чтобы гарантировать, что данные о пользователях не попадут в США.

В феврале Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными российских пользователей.

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