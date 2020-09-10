Facebook могут запретить отправлять в США данные о пользователях из ЕС

Американскую соцсеть Facebook могут заставить прекратить отправлять данные о европейских пользователях в Соединённые Штаты.

Как пишет Associated Press, ирландская Комиссия по защите данных начала проверку того, как Facebook перенаправляет данные о пользователях из Европейского союза в США.

В сообщении агентства отмечается, что в результате расследования компанию, у которой есть центры обработки данных по всему миру, могут обязать провести дорогостоящую «реконструкцию» своей деятельности, чтобы гарантировать, что данные о пользователях не попадут в США.

В феврале Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными российских пользователей.