Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном

В Кремле считают намёки о возможной причастности российских чиновников к ситуации с Алексеем Навальным недопустимыми и искажающими реальность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах госсекретаря США Майка Помпео.

Журналисты привели слова американского дипломата, отметив, что тот заявил о существовании «высокой вероятности того, что атака на Навального была организована с участием высокопоставленных российских чиновников».

«Он (Помпео. — RT) так не говорил. Это первое. Мы слышали его заявления по этой теме», — сказал представитель Кремля.

Он вновь подчеркнул, что российская сторона заинтересована в том, чтобы выяснить причины произошедшего.

«Какие-то прямые или косвенные указания, намёки на причастность каких-то любых официальных российских представителей к произошедшему считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность», — добавил Песков.

Согласно опубликованной на сайте Госдепа расшифровке интервью Помпео, госсекретарь США ранее заявил, что когда люди «видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц».