Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Латакии

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Латакия.

«Зафиксировано пять обстрелов населённых пунктов Урум-эс-Сугра, Басратун, Бала в провинции Алеппо и Икко, Кульджок в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Гринкевича.

Он сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Авшария.

Также силами армейской авиации проведено очередное воздушное патрулирование.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.