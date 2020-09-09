За сутки в Турции выявили 1673 новых случая коронавируса

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В Турции за сутки выявили 1673 новых случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
За сутки в Турции выявили 1673 новых случая коронавируса
  • Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 284 943.

Отмечается, что за сутки скончались 55 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умерли 6837 человек.

Число вылечившихся достигло 254 188.

Ранее МВД Турции объявило, что в общественных местах страны теперь стало обязательным ношение масок.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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