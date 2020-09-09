За сутки в Турции выявили 1673 новых случая коронавируса

В Турции за сутки выявили 1673 новых случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Общее число выявленных случаев достигло 284 943.

Отмечается, что за сутки скончались 55 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умерли 6837 человек.

Число вылечившихся достигло 254 188.

Ранее МВД Турции объявило, что в общественных местах страны теперь стало обязательным ношение масок.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.