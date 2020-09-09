За сутки в Турции выявили 1673 новых случая коронавируса
- Reuters
Общее число выявленных случаев достигло 284 943.
Отмечается, что за сутки скончались 55 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умерли 6837 человек.
Число вылечившихся достигло 254 188.
Ранее МВД Турции объявило, что в общественных местах страны теперь стало обязательным ношение масок.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.