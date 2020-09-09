В Греции в лагере беженцев произошёл пожар
- Reuters
Около 12,5 тыс. человек проживали в лагере «Мория», где несколько дней назад были введены дополнительные ограничительные меры после того, как у одного из беженцев из Сомали был подтверждён коронавирус.
Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, огонь распространился внутри и за пределами лагеря.
Более 12 тыс. мигрантов на данный момент находятся на улице, их охраняет полиция. Ситуация осложняется тем, что среди беженцев есть люди с положительным результатом теста на COVID-19.
Уточняется, что причина пожара, а также полный размер ущерба остаются неясными.
В марте сообщалось ещё об одном пожаре в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос.