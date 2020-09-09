В Греции в лагере беженцев произошёл пожар

На греческом острове Лесбос в среду, 9 сентября, из-за пожара тысячи мигрантов вынуждены были покинуть лагерь для беженцев, который был закрыт на карантин из-за COVID-19.

Около 12,5 тыс. человек проживали в лагере «Мория», где несколько дней назад были введены дополнительные ограничительные меры после того, как у одного из беженцев из Сомали был подтверждён коронавирус.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, огонь распространился внутри и за пределами лагеря.

Более 12 тыс. мигрантов на данный момент находятся на улице, их охраняет полиция. Ситуация осложняется тем, что среди беженцев есть люди с положительным результатом теста на COVID-19.

Уточняется, что причина пожара, а также полный размер ущерба остаются неясными.

В марте сообщалось ещё об одном пожаре в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос.