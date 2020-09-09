Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР
- Reuters
Российский лидер пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а также счастья и процветания северокорейскому народу.
«Я уверен, что конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество в ряде сфер выгодно народам обеих наших стран и вносит вклад в обеспечение стабильности и безопасности на Корейском полуострове и во всём регионе Северо-Восточной Азии», — приводит сообщение РИА Новости.
12 июня Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России.