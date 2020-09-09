Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

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Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 72-летней годовщины основания КНДР, передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР
  • Reuters

Российский лидер пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а также счастья и процветания северокорейскому народу.

«Я уверен, что конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество в ряде сфер выгодно народам обеих наших стран и вносит вклад в обеспечение стабильности и безопасности на Корейском полуострове и во всём регионе Северо-Восточной Азии», — приводит сообщение РИА Новости.

12 июня Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России.

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